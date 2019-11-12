Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии сегодня, 12 ноября, в аварию попало такси с пассажирами. В результате происшествия ранения получили два человека. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии на своей странице в «Инстаграмме».

По данным ведомства, на автодороге Вятка-2 водитель автомашины «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и его пассажирка с травмами доставлены в больницу.

Из фотопубликации следует, что в аварию попало такси. Проверяется информация о состоянии опьянения водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах выясняют обстоятельства аварии с участием трёх транспортных средств, в которой восемь человек получили травмы различной степени тяжести. ДТП произошло вечером 11 ноября.

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