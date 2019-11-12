Тюмень, , 13:32 — REGNUM В Тюмени от менингококкового менингита скончался курсант высшего военно-инженерного командного училища. Для профилактики 21 курсант был переведён в областную инфекционную больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

Курсант поступил утром 8 ноября в тяжёлом состоянии в реанимацию областной клинической больницы № 2. Анализы стали основанием для установления диагноза «менингококковый менингит».

«С профилактической целью 21 курсант был переведён в инфекционную больницу. У них различные диагнозы — ОРВИ, ангина», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Все контактные с курсантами лица прошли профилактическую антибиотикотерапию.

Отметим, что в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова обучается около тысячи курсантов.