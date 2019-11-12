Ижевск, , 13:32 — REGNUM С начала ноября в Удмуртии по фактам кражи средств с банковских карт в подразделение следственного управления МВД республики поступило 100 уголовных дел. Ущерб по таким делам составил только за первые дни ноября 6,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в МВД республики.

Причем и количество уголовных дел, и сумма ущерба постепенно увеличивается. Так, в июне по таким преступлениям расследовалось 65 уголовных дел, в октябре этот показатель составил 250. Общий ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений с июня по октябрь составил более 30,5 млн рублей. Причем ущерб постоянно растет: в июне жители региона потеряли более 1,2 млн рублей, в июле — 5,9 млн рублей, в октябре — уже более 9,4 млн рублей.

Кроме звонков якобы из «службы безопасности банка», также мошенники рассылают смс-сообщения с информацией о выигрыше, для получения которого необходимо что-то заплатить.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционным способом мошенничества остается звонков на мобильный телефон от представителя «службы безопасности банка». Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выведывают данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов. затем с использованием полученных данных осуществляется перевод средств с карты пострадавшего.