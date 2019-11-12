Вильнюс, , 13:21 — REGNUM Министр защиты окружающей среды Кястутис Мажейка ставит под сомнения результаты исследования заражённой воды, которая скопилась в подвалах сгоревшего в октябре крупнейшего в Прибалтике завода по переработке использованных автомобильных покрышек в Алитусе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 ноября. Ранее мэр Алитуса Нериюс Цясулис объявил, что уровень вредных веществ в тысячах кубометров воды, которую центральные власти предлагают попросту спустить в реку Неман, превышает норму в сотни раз.

«Ситуация меня удивила, поскольку данные, которые представила аккредитованная наша лаборатория., они действительно другие», — сказал Мажейка сегодня на брифинге, признав, правда, что пробы брались в совершенно иных местах, а не воды непосредственно в подвалах сгоревшего завода.

Однако, по его словам, если бы ситуация действительно была настолько плохой, то последствия уже бы проявились в реке Неман, но никакой мёртвой рыбы, например, пока специалисты не наблюдают. При этом министр подчеркнул, что не утверждает, что данные мэра Алитуса неверные, но попросил дождаться дополнительных исследований. По словам Мажейки, в настоящее время ведётся поиск путей устранения загрязнения, однако власти не могут определиться с подрядчиками таких работ — одни компании предлагают выполнить такую работу за 1,5 млн евро, а другие — за 150 тыс. евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей. Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене заявила, что попавшие в почву и воздух элементы вызывают болезни сердца, лёгких и рак. Последствия пожара будут чувствоваться десятилетиями. Отметим, что река Неман ведёт к границе с Калининградской областью, далее протекает вдоль границы и впадает в Куршский залив, акваторию которого делит Литва и Россия.

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