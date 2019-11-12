Москва, , 13:18 — REGNUM В Москве раскрыта мошенническая схема, в которой сотрудники полиции организовывали подставные свидания с наркотиками, сообщает 12 ноября телеграм-канал Baza.

По информации канала, сотрудники полиции зарегистрировали знакомую девушку на сайтах «Мамба» и «ВКонтакте» и искали любовь от её имени. Когда договаривались о встрече, наживка просила своих поклонников взять с собой немного наркотиков. И говорила им место закладки.

Отправившихся на свидание мужчин ждали сотрудники полиции. Взяв жертву с поличным, они предлагали откупиться. Схема работала до тех пор, пока один из искателей любви не отправился к другим полицейским.

В настоящее время, сообщает канал, задержаны двое сотрудников полиции и девушка. Однако под подозрением находятся ещё четверо полицейских.