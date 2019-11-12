Краснодар, , 13:16 — REGNUM Четыре очага возгорания действует на территории Северского района Краснодарского края по данным на 12 ноября, сообщила пресс-служба краевой администрации. Три очага локализованы. За минувшие сутки было ликвидировано четыре очага возгорания.

В настоящее время площадь возгорания на землях лесного фонда в районе составляет 57,7 га, сообщили в министерстве природных ресурсов края.

«Горит лесная подстилка на территории Афипского лесничества Калужского и Крепостного участковых лесничеств», — уточнили в ведомстве.

В тушении пожаров на территории района задействовано более 700 человек — это не только сотрудники ГУ МЧС и «Краевого лесопожарного центра», но и сотрудники лесничеств, местных администраций, привлекаются добровольцы.

В общей сложности на территории края действует семь лесных пожаров, площадь возгорания составляет 71,6 га. Пожары, кроме Северского района, тушат в Небугском участковом лесничестве Туапсинского лесничества, Шаумянском участковом лесничестве Пшишского лесничества, Соленовском участковом лесничестве Мостовского лесничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории района введён режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим в связи с пожарной обстановкой действует также на территории 25 муниципальных образований региона.

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