Донецк, 12 ноября 2019, 13:16 — REGNUM В результате ДТП на западе Донецка два человека погибли и 11 пострадали, сообщили 12 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Авария произошла вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка». По предварительным данным, автобус съехал с дороги и перевернулся.
Представитель минздрава ДНР уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Шахтёрск столкнулись автомобиль Ford и грузовик. В результате водитель легкового автомобиля погиб.
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