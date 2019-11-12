Донецк, , 13:16 — REGNUM В результате ДТП на западе Донецка два человека погибли и 11 пострадали, сообщили 12 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Авария произошла вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка». По предварительным данным, автобус съехал с дороги и перевернулся.

«В результате аварии два человека погибли, четверо госпитализированы в городскую больницу №14, четверо — в городскую больницу №24, ещё трое — в республиканский травматологический центр», — рассказали в пресс-службе.

Представитель минздрава ДНР уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Шахтёрск столкнулись автомобиль Ford и грузовик. В результате водитель легкового автомобиля погиб.

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