Самара, , 13:12 — REGNUM В детском саду Самары сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, дебоширом оказался родственник одного из детей.

Правонарушитель находился в нетрезвом состоянии и пытался силой пройти в детскую группу, чтобы забрать ребенка. При этом он сопровождал свои действия грубой бранной речью.

Воспитатель нажала на кнопку экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны.

Отмечается, что Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1987 года рождения. Правонарушитель был передан полицейским.

Сообщается, что по результатам дальнейшего разбирательства подозреваемый будет привлечён к административной ответственности.