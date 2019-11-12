Черкесск, , 13:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к вечеру 11 ноября удалось справиться с локализацией пожара в Зеленчукском и Урупском районах. Работы по ликвидации возгораний были приостановлены в связи с наступлением темного времени суток.

Утром 12 ноября пожарные и лесники вновь продолжили тушение пожаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10:30 в Карачаево-Черкесии установлены четыре очага природных пожаров на территории Бескесского, Аксаутского, Тебердинского лесничества и на Ермоловском участке Зеленчукского лесничества. Два из них удалось локализовать.

В ликвидации пожаров участвуют 217 человек. Основная группировка сил и средств сосредоточена в Зеленчукском районе — 84 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Карачаево-Черкесии из-за пожаров в четырех районах ввели особый режим противопожарной безопасности на всей территории республики. Лесопожарная обстановка по-прежнему остается сложной. По предварительным данным, причиной лесных пожаров, являются поджог и человеческий фактор.

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