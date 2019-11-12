Самара, , 12:46 — REGNUM Передвижные камеры фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Самарской области, которые устанавливал «АВТОПАТРУЛЬ 63», фактически не направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в большинстве случаев камеры не только являются формальными, но и противоречат требованиям российского законодательства.

Отмечается, что зоны контроля были расположены в местах, в которых фиксировались незначительные нарушения скорости. А участки с высокой аварийностью были обделены вниманием.

По словам сотрудников надзорного ведомства, работники ООО «АВТОПАТРУЛЬ 63» устанавливали камеры «на глазок», чем нарушали ГОСТ Р 57 145−2016, поэтому они не только не обеспечивали надлежащий контроль скорости автомобилей, но и создавали угрозу безопасности дорожному движению.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Исаклинского района внесли представления в адрес руководителей ОГИБДД О МВД РФ по Исаклинскому району Самарской области и ООО «АВТОПАТРУЛЬ 63» для устранения выявленных нарушений.

В настоящий момент представления находятся в стадии рассмотрения.