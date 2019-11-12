Улан-Удэ, , 12:40 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск мужчину, которого подозревают в возможной причастности к смерти 65-летней местной жительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл 23 июня. В тот день две подруги познакомились с мужчиной и стали распивать вместе спиртные напитки. Вечером того же дня в реке было обнаружено тело одной из них без следов насилия. Лишь через некоторое время следователям удалось установить очевидца — подруги погибшей.

«Во время застолья её подруга поссорилась с собутыльником, и незнакомец толкнул её в реку. Женщина не умела плавать. Упав с крутого берега в воду, она не смогла выбраться на сушу и утонула», — сообщили в СКР со ссылкой на слова очевидца.

Следователи продолжает расследование уголовного дела для установления полной картины случившегося.

Читайте также: Грабители в Бурятии забрали у пенсионеров медали и нагрудные знаки