Усть-Катав, Челябинская область, , 12:40 — REGNUM В челябинском Усть-Катаве трое детей, после побега которых их мать покончила с собой, обеспечены всем необходимым. Об этом заявляют чиновники, пишет издание «Усть-Катавская неделя».

Первый вице-мэр Сергей Пульдяев 8 ноября собрал межведомственное совещание, на котором обсуждали причины этой трагедии. Также решался вопрос о том, чем помочь семье. В тот же день приехал работающий за пределами региона отец детей. Сейчас все они, включая и 20-летнюю дочь, всем обеспечены и находятся в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, мать детей покончила с собой. Перед этим трое её детей сбежали из дома.

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