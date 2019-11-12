Усть-Катав, Челябинская область, , 12:20 — REGNUM В челябинском Усть-Катаве мать троих детей покончила с собой после того, как дети убежали от неё. Трагедия произошла 7 ноября, пишут местные СМИ.

По данным издания «Усть-Катавская неделя», семья была благополучной. Муж зарабатывал деньги, жена тоже подрабатывала. В семье было трое детей, в том числе 20-летняя дочь. Но женщина, судя по всему, слишком опекала своих чад. После покупки частного дома на окраине дети перестали покидать пределы домовладения. Под её присмотром они смотрели фильмы, общались по телефону с отцом, который работал за пределами региона, и сестрой, живущей в Татарии. В школу дети также не ходили.

6 ноября дети убежали из дома. Мать заявила об их похищении. Детей нашли, но женщине не вернули. 7 ноября она свела счёты с жизнью.