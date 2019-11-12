Рязань, , 12:21 — REGNUM 20 килограммов синтетического наркотика обнаружили полицейские в тайниках-закладках в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях. По подозрению в транспортировке наркотиков задержан 30-летний житель Курска, сообщили 12 ноября в пресс-службе МВД РФ.

Мужчину задержали на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе Рязанской области. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свёртков, в которых по данным экспертизы содержалось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков. Всего же из тайников закладок в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях было изъято пять крупных партий запрещённых веществ весом от одного до 3,5 кг, общим весом более 20 кг.

«По имеющейся информации, злоумышленник использовал методы конспирации. Под вымышленным именем он общался с заказчиками рейсов через зашифрованные каналы связи. Однако оперативники раскрыли его данные в сети Интернет и установили маршруты незаконных перевозок», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчину заключили под стражу.