Рязань, 12 ноября 2019, 12:21 — REGNUM 20 килограммов синтетического наркотика обнаружили полицейские в тайниках-закладках в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях. По подозрению в транспортировке наркотиков задержан 30-летний житель Курска, сообщили 12 ноября в пресс-службе МВД РФ.
Мужчину задержали на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе Рязанской области. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свёртков, в которых по данным экспертизы содержалось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков. Всего же из тайников закладок в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях было изъято пять крупных партий запрещённых веществ весом от одного до 3,5 кг, общим весом более 20 кг.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчину заключили под стражу.