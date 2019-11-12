Барнаул, , 11:51 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня с рабочим визитом побывает российский премьер-министр Дмитрий Медведев, предупредили о сложных погодных условиях. По данным синоптиков, во второй половине дня 12 и ночью 13 ноября в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут составить 25−27 м/с. Также на Алтае наблюдается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Как уже сообщал ИА REGNUM, первый снег в этом сезоне в Алтайском крае выпал в середине октября, но потом растаял и в течении многих недель на Алтае было бесснежно. В Барнаул глава российского правительства Дмитрий Медведев прибывает на поезде из Новосибирска. В столице Алтайского края он проведёт рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Завтра, 13 ноября, в селе Санниково Алтайского края состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также Медведев осмотрит ряд социальных объектов села.

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