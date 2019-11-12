Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM Двое жителей Нижнего Новгорода признаны виновными по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»). В течение четырех месяцев, сторонние работники — водители, похищали автодетали на сумму более 260 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Мужчины действовали по схеме. Один из них проникал на закрытый склад, предназначенный для хранения материальных ценностей, и похищал детали. А подельник, которому краденное передавалось, вывозил автозапчасти с территории предприятия.

При очередной попытке вынести со склада партию запчастей один из злоумышленников был задержан.

Каждый получил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. В счет возмещения материального ущерба в пользу завода взыскано почти 100 тыс. рублей.

Отметим, с какого именно автозавода похищались автодетали в прокуратуре не уточняют, однако в Нижнем Новгороде функционирует лишь одно такое предприятие Горьковский автозавод.