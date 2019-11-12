Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM Уровень воды в реке Волхов в районе Великого Новгорода достиг 5,47 метра, и до критической отметки (6,2 метра) ещё «есть запас». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает администрация города со ссылкой на информацию городского управления по делам ГО и ЧС.

По прогнозам Гидрометцентра, сильных осадков не ожидается, резкого подъёма воды не будет.

В администрации Великого Новгорода также сообщили, что воду из Волхова Волховская ГЭС сбрасывает: «Шлюзы открыты, идёт сброс воды из реки».

«Установление критического уровня воды и опасности наводнения, с которым начинаются затопление и материальный ущерб, не прогнозируется», — отметили в администрации Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС России по Новгородской области сегодня, 12 ноября, опубликовало гидрометеорологический бюллетень, согласно которому уровень воды в реке Волхов за сутки поднялся на 11−12 см. Подтопления фиксируются в посёлке Хвойная Новгородской области. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

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