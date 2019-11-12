Уфа, , 11:30 — REGNUM Ущерб Уфе от водителей-вандалов, которые устроили дрифт в городском парке «Ватан», составил более 3 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщили на оперативном заседании в администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью с 3 на 4 ноября неизвестные водители сломали замок и устроили автомобильные гонки на площадке амфитеатра парка «Ватан» в Уфе. В результате они повредили решетки ливневой канализации, брусчатку и газон. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые и помогли стражам порядка оперативно установить личности подозреваемых.

На оперативном заседании в администрации города также отметили, что в ближайшее время дело будет передано в суд для взыскания с нарушителей штрафа.

По словам чиновников, сумма причиненного ущерба городу составила 3 млн 33 тысячи рублей.