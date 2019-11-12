Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM Суд оставил в силе приговор директору компании «Сахаморфлот», обвиненному в гибели четырех моряков на плашкоуте «Парамушир». Он приговорен к 4 годам лишения свободы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Наказание руководитель компании — судовладельца будет отбывать в колонии-поселении. Ранее судовладелец вины не признал, подал апелляцию. Но суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года у северных Курил произошло крушение плашкоута «Парамушир». Четверо членов экипажа погибли, пятый смог спастись. Гендиректор компании «Сахморфлот», как установило следствие, закрыл глаза на ситуацию, недопустимую на торговом флоте — нарушения при погрузке судна. «Парамушир» перевозил металлолом. Это стало причиной смещения груза в море и гибели судна. Более того, для того, чтобы получить разрешение портовых властей Невельска на выход в море, судовладелец представил им недостоверную судовую роль. Вечером 17 октября 2015 года проходивший в районе плавания «Парамушира» теплоход «Алдан» обнаружил перевернутый плашкоут в 6 км. от острова Шумшу. Экипаж «Алдана» и подобрал спасшегося единственного моряка. Его доставили на берег и госпитализировали.