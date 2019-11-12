* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор участникам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказались шесть подозреваемых в организации или участии в террористической организации и подготовке к захвату власти.

Согласно материалам уголовного дела, двое участников ячейки в сентябре 2015 года организовали организовали структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ялты и Алушты. Члены группировки склоняли местных жителей к участию в указанной террористической организации.

Подсудимые признаны виновным, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 19 лет. Отбывать наказание все члены группировки будут в колонии строгого режима.