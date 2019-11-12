Соледар, ДНР, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 20 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 79 единиц боеприпасов, сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Танк Т-72 армии Украины Міністерство оборони України

Так, на горловском направлении ВСУ сделали два выстрела из танковой пушки, выпустили шесть мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Озеряновка, посёлок шахты имели Гагарина), Широкая Балка, Александровка, Донецк («Вольво-центр»), Спартак, Новоласпа, Ясное, Петровское, Куликово, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что украинские формирования обстреляли из крупнокалиберных пулемётов участок разведения сил № 3 «Богдановка-Петровское». В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее съёмочная группа российского телеканала «Россия 24» была обстреляна украинскими формированиями в районе населённого пункта Ясиноватая.

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