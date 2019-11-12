Краснодар, , 11:15 — REGNUM Особый противопожарный режим введён на территории 25 муниципальных образований Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Решение принято «в связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий».

Как пояснили в ведомстве, в 14 муниципальных образованиях — это Апшеронский, Абинский, Белоглинский, Брюховецкий, Калининский, Каневской, Крыловский, Кавказский, Отрадненский, Тихорецкий, Туапсинский, Тимашевский, Успенский, Щербиновский районы — особый режим введён на всей территории. Частично особый противопожарный режим введён в Ейском, Ленинградском, Павловском, Северском, Славянском, Кущевском, Белореченском, Динском, Темрюкском, Тбилисском, Усть-Лабинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Северского района Краснодарского края был введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. За минувшие сутки, по данным МЧС, в регионе произошло три лесных пожара.

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