Раменское, Московская область, , 11:19 — REGNUM В Раменском задержали двоих подозреваемых в серии разбойных нападений на таксистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, двое уроженцев Туркестана 20 и 33 лет в ночное время вызвали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии они напали на водителя, украв деньги и мобильный телефон.

«Получив ценные вещи, правонарушители скрылись, а пострадавший таксист обратился в отдел полиции», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемых задержали сотрудники ДПС. При обыске у них обнаружили бейсбольную биту, нож, маски, деньги и мобильные телефоны. В полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к шести аналогичным нападениям. Возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ «Разбой».