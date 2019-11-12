Раменское, Московская область, 12 ноября 2019, 11:19 — REGNUM В Раменском задержали двоих подозреваемых в серии разбойных нападений на таксистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным полиции, двое уроженцев Туркестана 20 и 33 лет в ночное время вызвали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии они напали на водителя, украв деньги и мобильный телефон.
Подозреваемых задержали сотрудники ДПС. При обыске у них обнаружили бейсбольную биту, нож, маски, деньги и мобильные телефоны. В полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к шести аналогичным нападениям. Возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ «Разбой».