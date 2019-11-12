Циолковский, Амурская область, , 11:02 — REGNUM Глава космической корпорации Дмитрий Рогозин считает, что критика со стороны президента России Владимира Путина относительно коррупции на космодроме «Восточный» абсолютно обоснована, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что Владимир Путин «информирован в деталях» об этом деле, пишет ТАСС.

«Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых», — заявил Рогозин.

Далее Дмитрий Рогозин сообщил, что вторая очередь космодрома «Восточный» строится совершенно на иных принципах финансирования и контроля.

«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подверг жёсткой критике строительство космодрома «Восточный», где по самым скромным подсчётам в процессе реализации проекта было украдено до десятой части от общего объёма финансирования, осуждены десятки ответственных лиц.