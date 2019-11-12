Якутск, , 10:52 — REGNUM Уже второй необычный случай за последние несколько дней зафиксирован в Якутии. На этот раз подросток нашёл в Среднеколымском районе республики замерзающего буревестника — морскую птицу, популяции которой нет в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации местных СМИ, ученик 11 класса увидел необычную птицы, которая лежала в снегу. Он её вытащил и принёс в школу. Это оказался буревестник с повреждённым крылом. Он был ослаблен. Орнитологи обследовали птицу.

Как сообщало ИА REGNUM, коневоды в Якутии обнаружили на озере розового фламинго. Какова дальнейшая судьба птицы — решат в минэкологии республики.