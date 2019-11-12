Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области полицейские задержали брачного интернет-афериста. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 12 ноября.

По предварительным данным, злоумышленник познакомился с ростовчанкой через социальные сети, представившись руководителем строительной компании и отцом-одиночкой. Через некоторое время мужчина предложил женщине выйти за него замуж.

«Получив согласие, фигурант убедил потерпевшую продать квартиру, а на вырученные деньги построить их общий дом. В подтверждение серьёзности своих намерений он привозил женщину на строящийся объект, который не принадлежал ему. По имеющейся информации, в течение года жительница Ростова-на-Дону передала подозреваемому свыше 6 млн рублей», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.