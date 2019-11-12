Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении заведующего ветеринарным участком Комсомольской районной станции по борьбе с болезнями животных Госветслужбы. Обнародованы новые детали: по данным следствия, злоумышленник оформлял подложные ветсправки своему другу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет заведующий Чичканским ветеринарным участком. По данным следствия, с марта по май 2019 года он неоднократно незаконно изготавливал и выдавал лицу, «с которым находился в дружеских отношениях», подложные ветеринарные справки о проведении осмотра животных. Полученные документы использовались для сдачи крупного рогатого скота в убойные пункты. По данным следственного управления СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, таким образом были направлены на убой 19 животных.

Правоохранители полагают, что когда начали вскрываться эти детали, фигурант уголовного дела попытался передать 50 тыс. рублей за вынесение отказа в возбуждении дела.

Ветврачу инкриминируют совершение служебного подлога и покушение на дачу взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Яльчикский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии I полугодии 2019 года следственным управлением СКР возбуждено 129 уголовных дел о коррупции, что на 21,8% меньше (или на 36 дел), чем было в I полугодии 2018 года. Из них половина (67 дел) — по фактам взяточничества. На втором месте по числу преступлений — по фактам присвоения или растраты (18 дел), на третьем — в связи с совершением служебных подлогов (16 дел).

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