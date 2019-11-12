Самара, , 10:36 — REGNUM В Самаре бывшего сотрудника полиции осудили за покушение на мошенничество. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

В суде было установлено, что в феврале текущего года начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре получил от сотрудника ДПС сто тысяч рублей. За эти деньги он пообещал помощь в переводе последнего в полк ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.