Нижний Новгород, , 10:33 — REGNUM Троих сотрудников отдела нижегородской полиции по контролю за оборотом наркотиков, которые обвиняются в превышении полномочий при задержании, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранители уволены с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении теперь уже бывших сотрудников управления МВД ранее было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагает, что 12 сентября вечером в центре города полицеские задерживали гражданина, которого заподозрили в преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств. Мужчина пытался спрятаться в одном из зданий, но около лифта был задержан. Подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу, тем самым применив насилие в отношении потерпевшего. Все трое позднее были арестованы, двоим фигурантам меру пресечения в дальнейшем заменили на домашний арест. Слей вины они не признают и настаивают, что задержанный обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

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