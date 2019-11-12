Рабочий посёлок Хвойная, Новгородская область, , 10:18 — REGNUM В посёлке Хвойная Новгородской области в воде находятся уже несколько улиц райцентра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жители Хвойной сообщают о подтоплениях в соцсетях.

«На улице осень, у всех печное отопление, кому-то уже и к дровам не пройти, да и дрова все намокли, а скоро зима, что будем делать…», — пишут жители.

В районной администрации сообщили, что на 11 ноября в Хвойнинском районе в зоне подтопления находилось семь населённых пунктов — это 212 придомовых территорий. В самом посёлке Хвойная затоплен один дом на улице Первомайской.

Районные власти сообщили о восьми участках размытых дорог в районе, а также о временном перекрытии движения в посёлке Хвойная. Подходы к 47 домам оборудовали деревянными мостками — таких временных тротуаров проложено уже почти 700 метров. Одиноким пожилым людям, а также инвалидам доставляют продовольствие, питьевую воду, дрова.

В ГУ МЧС России по Новгородской области добавили, что в Хвойнинском районе готов к развёртыванию пункт временного размещения, где смогут остановиться более 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода также прибывает в реке Волхов в посёлке Краснофарфорный Чудовского района, уровень воды растёт в озере Ильмень и реке Волхов в черте Великого Новгорода.

В Демянском, Крестецком и Валдайском районах, наиболее серьёзно пострадавшим от паводка после затяжных дождей 4−6 ноября, вода практически ушла.

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