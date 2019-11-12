Уфа, , 10:18 — REGNUM Следователи Уфы устанавливают обстоятельства смерти воспитательницы детского сада. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительной версии, 8 ноября текущего года вечером из детского сада в больницу доставили 51-летнего воспитателя детского образовательного учреждения. Врачи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь после утопления в воде бассейна детского сада. Несмотря на это женщина скончалась в реанимационном отделении на следующий день.

Отмечается, что на место происшествия оперативно выехали следователи республиканского управления СК России и сотрудники полиции.

В настоящий момент следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.