Мальмё, Швеция, , 16:17 — REGNUM В шведском городе Мальмё в квартале Эриксфельт на улице был найден человек с пулевым ранением. Свидетели утверждают, что видели, как подстреливший его преступник скрылся на машине.

Согласно заявлению шведской полиции, все указывает на то, что была совершена попытка убийства. На месте преступления правоохранительные органы обнаружили пустую машину с пулевыми отверстиями, а потом и самого раненого. Стрельба произошла на глазах у многих прохожих. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Представитель полиции Рикард Лундквист заявил СМИ, что в поисках преступника задействованы вертолеты. Для оказания помощи пострадавшему на место стрельбы была вызвана скорая.