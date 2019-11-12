Воронеж, , 10:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области по статье о получении взятки возбуждено следственными органами. Об этом ИА REGNUM сообщила 12 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, по факту получения им через посредника взятки в виде денег от сотрудников полиции за общее попустительство по службе, в значительном размере», — сообщила представитель следственного ведомства.

Как уточнила Елена Мануковская, материалы, которые легли в основу дела, предоставлены УФСБ России по Воронежской области. В Следственном управлении не называют имя и должность бывшего сотрудника прокуратуры, однако, по некоторым данным речь идёт о теперь уже бывшем прокуроре Грибановского района области, который уволился из надзорных органов в августе этого года.