Воронеж, 12 ноября 2019, 10:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области по статье о получении взятки возбуждено следственными органами. Об этом ИА REGNUM сообщила 12 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
Как уточнила Елена Мануковская, материалы, которые легли в основу дела, предоставлены УФСБ России по Воронежской области. В Следственном управлении не называют имя и должность бывшего сотрудника прокуратуры, однако, по некоторым данным речь идёт о теперь уже бывшем прокуроре Грибановского района области, который уволился из надзорных органов в августе этого года.