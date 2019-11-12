Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Специалисты ГУП «ТЭК СПб» досрочно устранили последствия прорыва паропровода в районе пивзавода «Балтика» на севере Петербурга, произошедшего 11 ноября около 17:30 мск.

Как сообщили в пресс-службе компании, 12 ноября в 06:30 мск сотрудники предприятия завершили ремонтные работы на паропроводе.

«Ремонт паропровода 400 мм был произведен за 9,5 часов вместо 13, положенных по нормативам», — отметили в энергокомпании.

Напомним, в результате ЧП, сопровождавшегося разрушением асфальтового покрытия, травмы получили две женщины, они были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

«Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и содействие, женщины получат все компенсации в установленном законом порядке», — заявляют в ГУП «ТЭК СПб».

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