Уфа, , 10:09 — REGNUM Мужчину в Башкирии приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за нападение на полицейского. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, 48-летний отец осуждённого позвонил стражам порядка Бирского района Башкирии и сообщил о том, что его 28-летний пьяный сын разбил лобовое стекло его автомашины и нападает на него.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и доставили подозреваемого в отделение полиции. Отмечается, что при этом мужчина вел себя очень агрессивно. Около входа в отделение полиции ему удалось головой ударить стража порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В результате Бирский межрайонный суд признал 28-летнего местного жителя виновным и приговорил к условному наказанию в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.