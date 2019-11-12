Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор членам преступной группы, в состав которой входили должностные лица. Следствие инкриминировало им мошенничество с земельными участками, ущерб оценён в 22 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Правоохранителями установлено, что заместитель начальника ульяновского отдела регионального Росреестра организовывал изготовление поддельных распоряжений главы органа местного самоуправления о якобы выделении подконтрольным ему лицам муниципальных земельных участков. Как полагает следствие, его сообщник, занимавшийся риэлторской деятельностью, направлял документы для формирования кадастровых паспортов и незаконной регистрации права собственности. По данным прокуратуры, в махинациях участвовали также инженер областного Бюро технической инвентаризации и сотрудник отдела регистрации прав на земельные участки регионального Росреестра.

Следствие установило, что незаконно оформленные участки впоследствии продавались. Преступная группа действовала с августа 2013 года по июль 2015 года, в результате ущерб был нанесён Ульяновску и Ульяновскому району. По данным правоохранителей, ущерб превысил 22 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и приговорены к лишению свободы на сроки от четырёх до десяти лет колонии общего режима. Также им назначено от 300 тыс. до 1 млн рублей штрафов. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Ульяновской области вынесен приговор директору межпоселенческого центрального Дома культуры в Павловском районе, которую обвинили в мошенничестве при получении выплат. Правоохранителями установлено, что она организовывала изготовление фиктивных документов о собственной заработной плате в заниженном размере, на основании которых её семья была признана малоимущей. По данным ведомства, летом 2015 года её дочь была направлена в детский оздоровительный лагерь за счёт средств областного бюджета, как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Решением суда она оштрафована на 48 тыс. рублей.