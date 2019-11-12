Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирске четверо школьников избили девятилетнего мальчика. Мать потерпевшего ребёнка написала заявление в полицию.

«11 ноября текущего года в Отдел полиции № 5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днём группа несовершеннолетних нанесли телесные повреждения её 9-летнему сыну, — прокомментировали «Вестям Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области. — Все участники конфликта установлены. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего».

СМИ уточняет, что мальчика избили на хоккейной коробке на проспекте Дзержинского 10/1 — во время игры в футбол произошёл конфликт. Ребёнок сейчас находится в больнице — с ушибами и сотрясением мозга.