Великий Новгород, , 09:52 — REGNUM В Новгородской области уровень воды в реке Волхов за сутки поднялся на 11−12 см. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из гидрологического бюллетеня на 12 ноября, который опубликовало ГУ МЧС России по региону.

В посёлке Краснофарфорный Чудовского района вода в Волхове уже на 6 см превышает критический (461 см при уровне начального подтопления 455 см), в черте Великого Новгорода до критического уровня остаётся 15 см (547 см при уровне начального подтопления 562 см).

Уровень воды в озере Ильмень превысил критические отметки на всех постах наблюдения (в селе Коростынь, деревнях Войцы и Козынево). За сутки вода в озере поднялась на 10−18 см, превысив уровень начального подтопления на 10−28 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС России в оперативном прогнозе на 12 ноября сообщает о возможных подтоплениях пониженных участков местности в двух регионах РФ — Новгородской и Костромской областях. В Новгородской области, по данным МЧС на вечер 11 ноября, оставались подтопленными 34 населённых пункта в десяти районах. В воде — восемь жилых домов, в которых проживают 20 человек. Остаются повреждёнными 20 участков дорог и восемь деревянных мостов. С 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: На реках Северо-Запада России сохраняется высокий уровень воды