Новосибирск, 12 ноября 2019, 09:26 — REGNUM В Дзержинском районе Новосибирска 500 жилых домов сегодня, 12 ноября, остались без света до конца рабочего дня, пишут «Вести Новосибирск.
«Перебои с электричеством коснулись жилых зданий, расположенных на Волочаевской, Новороссийской и Липецкой улицах, а также на Почтовом Логе и улицах Черенкова, Ярослава Гашека и Юрия Смирнова», — уточняет СМИ. По данным коммунальной службы, отключение плановое — на участке на улице Караваевой будет проводиться замена провода на линии электропередач.