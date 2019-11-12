Омск, , 09:17 — REGNUM Омские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного отсутствия 17-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в следственном управление СКР по Омской области.

Известно, что 4 ноября подросток ушёл на занятия в Омский монтажный техникум, но домой так и не вернулся.

По данным следствия, ранее он не раз уходил из дома. Поиски ведутся совместно с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве обнаружили тело 17-летнего студента техникума, ранее считавшегося пропавшим без вести.

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