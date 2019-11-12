Амстердам, , 09:05 — REGNUM Власти в голландском регионе Твенте на востоке страны обеспокоены ростом тяжёлой преступности. Совершенное на днях покушение на адвоката в г. Энсхеде (Enschede), по мнению властей, показывает, что преступность в Твенте не уступает преступности в Амстердаме или Роттердаме.

В апреле 2017 г. был закрыт клуб болельщиков местной футбольной команды, поскольку там торговали наркотиками. Год назад в Энсхеде было убито четыре человека. На этой неделе ожидается заключительное слово прокуратуры в судебном деле против двух братьев, подозреваемых в семи покушениях на убийство.

При этом власти подчёркивают, что в целом Твенте не является более криминальным регионом, чем другие части Голландии. Однако их беспокоит феномен т.н. подрывной преступности, т. е. смешивание и сплетение преступного и непресупного миров.

В частности, характерным для Твенте, по наблюдениям местной полиции, является разведение конопли и активная торговля ею. Ежегодно в Твенте полиция ликвидирует около 200 конопляных питомников. Кроме того, наблюдается рост числа лабораторий по производству MDMA. По мнению властей, Твенте привлекательна для преступного мира преобладанием сельских районов, где легче оказаться вне поле зрения полиции, а также близостью границы с Германией, что обеспечивает лёгкий доступ к тамошнему рынку наркопродуктов.