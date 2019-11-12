Кампала, , 09:03 — REGNUM Полиция Уганды арестовала 120 человек в баре в центре столицы страны, Кампалы, и удерживает их за «частое курение». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По их словам, во время операции, прошедшей вечером в воскресенье, 10 ноября, были также изъяты наркотики.

Как отмечают журналисты, каждое воскресенье в данном баре проходит популярная вечеринка угандийского ЛГБТ-сообщества. Однако Патрик Оньянго, пресс-секретарь столичной полиции Кампалы, отмечает, что полиция ничего не знала о том, что в баре проходит мероприятие ЛГБТ-сообщества страны.

Правительство Уганды также отрицает, что оно планирует ввести новый закон, нацеленный на жестокое наказание членов ЛГБТ-сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько членов парламента Уганды заявили, что внесут на обсуждение законопроект, предусматривающий наказание за гомосексуализм смертной казнью.

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