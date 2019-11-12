Бира, , 08:51 — REGNUM Газовый баллон взорвался в жилом доме в посёлке Бира Облученского района Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ЕАО.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны утром, 12 ноября, в 08:47 по местному времени. В момент взрыва владелец дома находился на улице и не пострадал. К месту происшествия прибыли ведомственная пожарная охрана линейного исправительного учреждения № 2 и добровольная пожарная команда посёлка Бира. Они локализовали пламя, не дав ему распространиться из кухни на общую площадь дома.

В результате происшествия сгорела веранда, выгорели кухня и прихожая, продуктами горения закоптился дом, частично снаружи обгорела баня. По факту пожара проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве бытового газа в жилом доме Ярославля пострадала женщина, которая с различными ожогами была доставлена в медучреждение.