Уфа, , 08:52 — REGNUM Жители Уфы и Пермской области, которых обвиняют в сбыте наркотиков через интернет, предстанут перед судом в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, житель Уфы укрывал жителя Пермской области, который был осужден в 2016 году за покушение к незаконному сбыту наркотиков на 9 лет лишения свободы.

Позже обвиняемые привлекли в незаконное изготовление наркотиков своего знакомого. По версии следствия, наркотические средства они изготавливали в одном из домов садового товарищества. Сбывали наркотики через созданный интернет-магазин, а полученные «Биткоины» они обменивали на российские рубли.

В ходе оперативной работы стражи порядка изъяли у обвиняемых более 1,5 кг наркотиков, что составляет более 4,5 тысяч разовых доз. Кроме этого, полицейские изъяли инструменты, средства защиты и другие предметы, которые использовались в преступной деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и покушение на него), п.п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений), ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.