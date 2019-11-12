Тюмень, , 08:24 — REGNUM В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью. Через четыре часа ребёнка отпустили, отцу же предъявлено обвинение в административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщила супруга блогера на его странице в сети Facebook.

По сообщению портала 72.RU, в январе 2019 года Алексей Кунгуров в своём блоге разместил пост, в котором были «лингвистические признаки унижения национального достоинства, признаки, указывающие на оценку автором русских как неполноценных». Анализ проводил Центр по противодействию экстремизма УМВД Тюменской области при участии учёных Тюменского государственного университета.

Напомним, Алексей Кунгуров в 2016 году был уже осуждён за оправдание терроризма. Два года и шесть месяцев он провёл в колонии-поселении.

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