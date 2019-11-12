Уфа, , 08:18 — REGNUM Воспитатель утонула в бассейне детского сада Уфы. Об этом 11 ноября сообщает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

По информации издания, происшествие случилось ночью 8 ноября. Женщину достали из бассейна и госпитализировали в больницу с диагнозом «утопление». К сожалению 51-летнего педагога спасти не удалось, женщина скончалась в больнице.

Издание сообщает, что, возможно, она находилась в нетрезвом состоянии. Как женщина очутилась в бассейне, источник издания не сообщает.

По предварительной информации, следов криминального характера обнаружено не было.