Кызыл, 12 ноября 2019, 08:17 — REGNUM Землетрясение на востоке Тувы зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН 12 ноября. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра.
По данным сейсмологов, произошел подземный толчок магнитудой 3,9. Его зафиксировали на территории района Тере-Хольский кожуун, в 30 километрах от поселка Кунгуртук и в 220 километрах от города Кызыл.
Также сообщается, что в эпицентре интенсивность колебаний составила 4,7.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Стоит отметить, что более сильное землетрясение произошло во Франции 11 ноября. Его магнитуда составила 5,4. Из соображений безопасности на АЭС Крюа-Мейс временно решили отключить реакторы.