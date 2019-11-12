Кызыл, , 08:17 — REGNUM Землетрясение на востоке Тувы зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН 12 ноября. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра.

По данным сейсмологов, произошел подземный толчок магнитудой 3,9. Его зафиксировали на территории района Тере-Хольский кожуун, в 30 километрах от поселка Кунгуртук и в 220 километрах от города Кызыл.

Также сообщается, что в эпицентре интенсивность колебаний составила 4,7.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что более сильное землетрясение произошло во Франции 11 ноября. Его магнитуда составила 5,4. Из соображений безопасности на АЭС Крюа-Мейс временно решили отключить реакторы.