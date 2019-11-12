Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Новосибирский следственный комитет СКР проводит проверку по факту обнаружения тел двух охотников на озере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, охотников, пропавших в Убинском районе 1 ноября, нашли мёртвыми спустя несколько дней.

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Уже установлено, что днём 1 ноября 2019 года двое мужчин — 42-летний и 44-летний — прибыли на мотоцикле «Урал» на озеро Убинское. На лодке с мотором они вышли в акваторию озера. После этого перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы.

«9 ноября в заливах камыша озера в районе села Черный Мыс Убинского района с помощью беспилотного летательного аппарата была обнаружена перевернутая лодка и тела мужчин, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы с целью установления причины смерти мужчин и обстоятельств их гибели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пропавших охотников искали более 30 человек и 16 единиц техники.