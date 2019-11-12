Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Нарушения санитарно-гигиенических норм выявлены сотрудниками Роспотребнадзора в краевой больнице Камчатки. Там пациентов оперировали прямо в палате, а не в специальной операционной, как положено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии выяснили, что операции больным проводились в противошоковой палате отделения анестезии и реанимации. Палата не соответствует установленным нормам и требованиям для проведения операций. Например, там не было обязательного разделения на стерильную зону, где непосредственно проводятся операции, и зону строго режима (наркозная и предоперационная). Операционная бригада не проходила через специальный санитарный пропускник — его просто не было. Не проводилась перед операцией специальная санобработка операционной бригады. Операционная бригада надевала маски, перчатки и прочие необходимые атрибуты непосредственно в месте проведения хирургического вмешательства.

Проведение операций в неподобающем месте проводилось по приказу руководства больницы. В операционном блоке в это время проходил ремонт. Роспотребнадзор направил материалы проверки в суд. Суд запретил проведение операций в неприспособленном помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы смерти младенца в самолёте Камчатка — Хабаровск утверждают, что представители минздрава, сопровождавшие летевшего на операцию в сосудистый центр Хабаровска малыша, не имели при себе ни лекарств, ни кислорода, поэтому не смогли спасти ребёнка. Ранее минздрав региона утверждал прямо противоположное.