Куньмин, Китай, , 07:32 — REGNUM Три воспитателя и 51 ребенок пострадали в результате распыления едкого химического вещества в детском саду китайской провинции Юньнань, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что инцидент произошел в городе Кайюань. Неизвестный мужчина пробрался в детский сад и распылил там гидроксид натрия. В результате происшествия два человека получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает. Злоумышленника задержали спустя час после произошедшего. По словам преступника, он совершил нападение «из мести обществу».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября подросток обстрелял из пневматического оружия окна детского сада «Кораблик» в Нарьян-Маре. В результате происшествия пострадавших не было.

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